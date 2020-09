Football stats leaders

Here’s a look at the top performers in football through two weeks.

Stats are taken from the various league websites.

Football

Passing yards – Min 100 yards

509 Ryan Chapman, Carroll

380 Alex Westbrock, Bellbrook

251 Cole DeHaven, Greeneview

340 Jack Barnett, Beavercreek

203 Patrick Parrish, Fairborn

246 Hunter Baldwin, Cedarville

Rushing yards – Min 100 yards

326 Hunter Warner, Fairborn

345 Seth Borondy, Bellbrook

307 Dakota Mangan, Greeneview

285 Ramon Browder, Xenia

261 Jayden DeHaven, Greeneview

185 Jonah Atchison, Bellbrook

160 Hunter Baldwin, Cedarville

138 Patrick Parrish, Fairborn

107 Cameron Strong, Bellbrook

Receiving yards – Min 80

220 Sam Severt, Carroll

150 Jackson Howdyshell, Cedarville

139 Carter Williams, Greeneview

136 Steven Chapman, Carroll

122 Seth Borondy, Bellbrook

121 Ethan Braun, Carroll

119 Taylor Jordan, Bellbrook

105 Gabe Phillips, Beavercreek

88 Dwight Lewis, Fairborn

83 Hunter Warner, Fairborn

80 Pierce Doyle, Beavercreek

Interceptions

2 Dwight Lewis, Fairborn

2 Caleb Allen, Greeneview

1 Elijah Brooks, Bellbrook

1 Leo Freudenschuss, Bellbrook

1 Gavyn Roop, Bellbrook

1 Sam Severt, Carroll

1 Gavin Severt, Xenia

1 Tawfiq Jabbar, Xenia

1 Teagan Hendricks, Greeneview

Tackles – Min 15 (Note: Southwestern Buckeye League does not list tackles)

30 Andy Walker, Carroll

30 Tremell Wright, Xenia

28 Jamell Smith, Xenia

27 Kane Odon, Cedarville

26 Ethan Braun, Carroll

25 Sam Severt, Carroll

22 Isaiah Goodrun, Xenia

21 Ryon Foubert, Xenia

21 Cam Hamilton, Fairborn

19 Ian Henry, Greeneview

19 Hunter Danik, Cedarville

19 Isaiah Hoyt, Xenia

19 Hunter Baldwin, Cedarville

18 Caleb Allen, Greeneview

17 Zack Gaither, Xenia

17 Hunter Warner, Fairborn

Points – Min 10

42 Seth Borondy, Bellbrook

32 Hunter Warner, Fairborn

30 Jayden DeHaven, Greeneview

25 Taylor Jordan, Bellbrook

24 Dakota Mangan, Greeneview

18 Cole DeHaven, Greeneview

18 Patrick Parrish, Fairborn

14 Ramon Browder, Xenia

12 Jonah Atchison, Bellbrook

12 Ethan Fryman, Bellbrook

12 Hunter Baldwin, Cedarville

10 Donovan Dierker, Fairborn

10 Steven Chapman, Carroll