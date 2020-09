Greene County Football Leaders

Here’s a look at the top performers in high school football so far this season.

Stats are taken from the various league websites.

Football

Passing yards (min. 50 yards)

181 Alex Westbrock, Bellbrook

131 Jack Barnett, Beavercreek

80 Ryan Chapman, Carroll

66 Cole DeHaven, Greeneview

Rushing yards (min. 60 yards)

146 Seth Borondy, Bellbrook

107 Dakota Mangan, Greeneeview

95 Jayden DeHaven, Greeneview

93 Cameron Strong, Bellbrook

89 Hunter Warner, Fairborn

83 Ramon Browder, Xenia

72 Lamar Collins, Fairborn

67 Hunter Baldwin, Cedarville

Receiving yards (min. 30 yards)

81 Seth Borondy, Bellbrook

77 Taylor Jordan, Bellbrook

61 Gabe Phillips, Beavercreek

39 Jackson Howdyshell, Cedarville

39 Sam Severt, Carroll

39 Elijah Fields, Xenia

33 Steven Chapman, Carroll

Interceptions

1 Elijah Brooks, Bellbrook

1 Sam Severt, Carroll

1 Gavin Severt, Xenia

1 Teagan Hendricks, Greeneview

Tackles (min. 8)

14 Ryon Foubert, Xenia

13 Isaiah Goodrum, Xenia

13 Jamell Smith, Xenia

11 Hunter Warner, Fairborn

11 Isaiah Hoyt, Xenia

11 Cam Hamilton, Fairborn

11 Tremell Wright, Xenia

10 Sam Severt, Carroll

10 Jamison Anderson, Fairborn

8 Lukaya Laki, Xenia

8 Dylan Hoelscher, Xenia

8 Brody Munger, Fairborn

Points (min. 6)

18 Seth Borondy, Bellbrook

12 Taylor Jordan, Bellbrook

8 Hunter Warner, Fairborn

6 Dakota Mangan, Greeneview

6 Cole DeHaven, Greeneview

6 Jayden DeHaven, Greeneview

6 Craig Finley, Greeneview

6 Travis Terrell, Beavercreek

6 Hunter Baldwin, Cedarville

6 Sam Severt, Carroll

6 Gavin Severt, Xenia

6 Patrick Parrish, Fairborn

6 Dwight Lewis, Fairborn

6 Elijah Fields, Xenia