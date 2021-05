Fairborn High School Quarter 2 Honor Roll

FAIRBORN — Fairborn High School released its second quarter honor roll and principal’s list.

The following students were recognized for their academic achievements.

Honor Roll

Freshmen: Yazan Asad, Keegan Bynum, Kenyan Carr, Kellsie Cleaves, Addison Collins, Kaitlyn Cox, Cassidy Dempsey, Dakota Esposito, Amya Harris, Caliyah Henry, Neveah Henson, Nicolas Hernandez, Destiney Howard, Emma Jamison, Kirsten Janke-Byers, Kaylee Kegley, Riley Krall, Taylor Kreitzer, Mason Landon, Brooklyn Little, Keeley Lively, Anthony Mattern, Vincent Matthews, Dylan Medley, Lillian Murphy, Ethan Norman, Cedrick Norwood, Calleigh Preacher, Nikolas Schaefer, Nathan Schenk, Angelo Simmons, Talia Smalls, Ethan Taylor, Dakotah Theall, Katie Turner, Sydney Uxer, Aeroyn Van Winkle, Abigail Ward, Kaitlyn Way, Trinity Wertz, Aysia Williams, Taiyou Williams, and Abigail Zentner.

Sophomores: Jacob Baker, Rayna Berry, Russell Bigham, Daniel Brandt, Sophia Bridges, Tyler Cabaniss, Stephanie Carey, Cole Chapman, Faith Craig, Jasmine Diaz, Kendal Fahl, Mercedes Fleming, Peter Gerecke, Tristan Gulley, Braiden Hall, Morgan Hart, Ryan Hoffman, Madison Hunter, Aaron Kempf, Samantha Laprairie, Samuel Mcmillan, Reese Mullins, Leland Murphy, Kaelyn Offill, Lillian Osburn, Tracen Quigley, Mackanzi Richardson, Jaydon Smith, Myleigh Smith, Lauryn Thomas, Ethan Tousley, Andrew Ward, Michael Wardle, and Lawren Williams.

Juniors: Colton Brown, Kendall Brown, Gage Carter, Grace Compton, Katelyn Connors, Jasmine Crites, Cris David, Da’shaun Davidson, Brooklynn Davis, Kayla Donahue, Lydia Downing, Alisia Flores-Kenne, Bryce Frye, Royal Garrett, Jalen Hayes, Brooke Hill, Alexis Hopkins, Chloe Kincaid, Kaitlyn Knapp, Landen Krall, Alyssa Lepley, Tan Mai, Ziyel Mata, Karagan Milby, Dylan Miller, Tre’shaun Mustin, Natalie Oktavec, Madison Petzoldt, Mario Rhinehart, Autumn Shaver, Karl Slader, Mark Sledge, Kindra Smith, Logan Snyder, Landon Stewart, Hilda Vides, Bradey Ward, Cassandra Welsh, Kamaria White, and Josie Wilson.

Seniors: Isaiah Adams, Joseph Baxter, Caitlin Bowling, Kristen Bowman, Andromeda Brown, Elizabeth Carter, Taryn Catron, Blake Collins, Olivia Colwell, Cameron Cornell-Hamilton, Audrianna Culver, Sean Dunlap, Alexander Griffin Jr., Chloe Harmon, Michael Himes, Jason Hodge, Tessa Hoskins, Blake Huffman, Khalil James, Kaia Kenney-Brown, Cory Lemaster, Hannah Lynch, Christopher Martin, Madison Meiring, Richard Meyers, Cody Phillips, Joseph Phillips, Denali Ross, Nevaeh Smallwood, Hannah Smith, Michael Snapp, Leianise Torres Rodriguez, Hunter Warner, Aujene Wilson, and Andrew Yeary.

Principal’s List

Freshmen: Fatima Abu, Payton Bair, Tyler Ballance, Jacob Bowers, Sophia Bowling, Chastity Carr, Jessica Cleaves, Antoinette Colvin, Kyleigh Cook, Riley Cummins, Gabriel Donnelly, Amberlyn Durbin, Alexander Ferrell, Daniela Fowler, Savannah Garcia, Ariana Garduno, Hayllie Giehl, Jaiden Hammond, Bennett Hart, Brittnie Hayes, Gracelyn Heider, Alivia Henderson, Morgan Hollon, Sarah Irwin, Reina Ito, Isabella Japs, Lia Johnson, Brianna Kelley, Kailee Knapp, Zechariah Krauss, Melinda Le, Layla Lee, Angela Lin, Madison Lindsay, Brooklynn Little, Savannah Lucas, Deziah Mata, Colin Mccloud, Elizabeth Mcreynolds, Allyson Meder, Alexandria Meiring, Uyen Nguyen, Kylee Nickel, Arianna Poindexter, Scott Poling, Molly Sherrick, Shane Simmons, Christian Skidmore, Rylan Snyder, Kenneth Strief, Thanh Tu, Elizabeth Vancleve, Evan Wall, Andrew Wallace, and Autumn Wallace.

Sophomores: Michael Albright, Caleb Anderson, Trevor Anderson, Jamiah Apudo, Haden Barnett, Emily Baumgardner, Lily Clingner, Lydia Collins, Marina Corbett, Lauren Cox, Sarah Cunningham, Brooklyn Dewitt, Zachary Ditty, Jade Dodd, Samantha Eichman, Mallorie Ferguson, Acacia Ferrell, Izabella Hayes, Rylee Hensley, Bethany Hill, Payton Horton, Connor Johnson, Jazmin Keith-Norris, Caleb Kennehan, Jaliya Leroy, Calleia Lively, Mackenzie Meleason, Adriana Miller, Haley Miller, Cadence Munger, Lydia Pace, Bryce Parks, Gabriel Perez, Connor Picarello, Hayden Picarello, Erin Reichert, Aliya Rhodes, Logan Roman, Z’lyah Rowe, Faith Smith, Eithan Sorrells, Mikayla Stambaugh, Mekayla Stewart, Lydia Szary, Shelby Taylor, Meagan Thompson, Peyton Thompson, Claire Torres, Mary Tsuchiyama, Jordan Vancleve, Bailee Walters, Katie Weekley, Amir Weeks, and Zoey West.

Juniors: Grace Akers, Taylor Bandura, Samuel Birt, Keiana Briscoe, Lacey Colwell, Olivia Cook, Maddix Cotterman, India Crenshaw, Danny Curns, Audrey Dalton, Brooklyn Dalton, Donovan Dierker, Elisa Engle, Emma Epstein, Alexander Fahl, Chloe Fields, Jocelyn Gale, Ashley Garcia Fabre, Kayla Gay, Mollie Herald, Jorge Hernandez Jr., Cameron Hughes, Harlee Hunter, Joshua Hunter, Donnie Jenkins, Mariah Kegley, Megan Lewis, Sophia Lewis, Samuel Lingerfelt, Ayden Locke, Autumn Lynn, Trevor Martin, Colin Mixon, Kayla Nickel, Kiley Ott, Landon Parker, Isabella Parnell, Rebecca Parry, Ashlynn Phillips, Mackenzie Phillips, Bryanna Sempier, Brenden Sidenstick, Macy Smith, Skylynn Spellman, Samuel Steck, Aaliyah Switzer, Hayden Taylor, Jordan Taylor, Erin Thomas, William Thomas, Emma Trevino, Amya Tucci, Madison Wright, Jesirae Yarbrough, and Winnie Zheng.

Seniors: Nia Apudo, Jodee Austin, Ella Beal, Jaylyn Brown, Adrian Bryan, Jurnee Burrowes, Derek Butcher, Wesley Chivington, Logan Clingner, Isaiah Collins, Lilith Collins, Jordan Copeland, Jordan Copeland, Tayler Daniels, Shayla Dean, Mason Delgrosso, Riley Dewan, Andrew Dunn, Madisyn Durbin, Megan Galloway, Daniel Garcia, Ajayla Gilliam, Samantha Hart, Magnus Hayes, Owen Herwick, Austin Hicks, Kailey Japs, Taylor Kelley, Kathryn Lange, Mahmud Lawal, Melissa Le, Edison Lin, Abigail Little, Nevaeh Manning, Julia Martin, Vivianne Mellon, D’antoni Merriweather, Katelyn Mitchell, Lauren Murry, Katirina Nelms, Abiageal Newell, Nghi Nguyen, Danielle Osborne, Jenna Owen, Rebekah Pace, Nicole Page, Jake Pendley, Taylor Reynolds, William Richter, Aidan Shearer, Benjamin Stewart, James Tillotson, Kayla Vest, Mallory Wardle, Madelyn Welsh, Karlee West, and Jonathan Woodward.

This list was provided by Fairborn City Schools.

