GCCC students inducted into National Technical Honor Society

XENIA — Greene County Career Center held its annual induction ceremonies for students entering the school’s chapter of the National Technical Honor Society. Students are chosen based on grade-point average, attendance, and teacher recommendation.

Newly inducted seniors are:

Beavercreek

Liam Boarman, Vianka Englehart, Jayson Erwin, Sydney Filer, Sarah Oldham, Chad Russell, Ashley Skaggs, and London Sonora.

Bellbrook

Kyle Cunningham and Logan Pier.

Cedarville

Emma Baise, Hogan Hughes, and Logan Spencer.

Fairborn

Morgan Bellamy, Aden Dunn, A’Nesty Grooms, Devin Horton, Gage Klawonn, Joshua Manning, Julia Samuels, and William Theall.

Greeneview

Brysten Bosier, Jacen Dillon, Kaitlyn Peyton, Victoria Price, Justin Snider, Sam Weidel, and Will Weidel.

Summit Academy

Monique Elliott, Lydia Sollenberger, and Spencer Sollenberger.

Xenia

Randy Braddy, Tianna Bradshaw, Alexis Collier, Liam Guffy, Autumn Keadle, Drake Keaton, Amethyst Jones, Laila Miller, Rhiannon Morse, Kaitlin Parnell, Gabrielle Propes, Elizabeth Santini, Zaine Wherry, and Sahara Wright.

Yellow Springs

Payton Cooper

Juniors inducted as new members are:

Beavercreek

Garrett Barhorst, Mason Blount, Joseph Bynum, Mary Carrera, Adrian Cline, Clayton Coates, Britin Frazey, Val Houston, Sophia Huff, Marissa Johnson, Veronica Kustowski, Brennan Lasson, Alex Mancuso, Sydney Mancuso, Matthew McFarland, Lucian Moorman, Vanesa Neuner, Kurami Osawa, Vincent Passaro, Lanie Piatt, Bradley Ross, Bailey Schock, Dennis Scowden, Samuel Spirito, Chase Stansberry, Trinity Stevens, Maci Tarr, Caleb Tibbs, and Julio Torres.

Bellbrook

Jeremiah Andrews, Abigayle Bodo, Elizabeth Franks, Rachel Glaze, Brock Hood, Brooklyn Kienzle, Grace Kiger, Patrick Krebs, Jacob Razics, and Bre Smith.

Cedarville

Zoe Evans, Gunnar Gannon, Ciara Horney, Justin Mahaffey, Max Pollander, Bryant Smith, and Ian Wilson.

Fairborn

Lauren Butler, Kayla Carter, Allie Caudill, Ethan Ceyler, Jesie Croft, Alyssa Dean, Robert Dempsey, Jr., Abigail Harris, Austin Head, Katelyn Heider, Aiden Johnson, Chelsey Johnson, Teghan Morgan, Chayla Reese, Alicia Shrader, Isaiah Terzieff, Nathanael Tsuchiyama, and Emily Way.

Greeneview

Billy Allison, Brilea Bishop, Laina Bogan, Michael Campbell, Aliyah Graham, Ellie Harlow, Justin Heard, Luke Horney, Makayla Kilbarger, C.J. Kimbler II, Kierstyn Lacure, Catie Macauley, Jadyn Myers, Dawson Pickering, Jack Pitzer, Sam Powers, Makenna Reno, Carlos Rodriguez, Emily Sands, Colton Spaller, Kelsey Stone, Olivia Tolkkinen, and Frankie Travis.

Legacy Christian

Caleb Black and Mathias Ewing.

Ohio Virtual Academy

Abraham Boden

Summit Academy

Alexa Cantrell and Hunter Jackson.

Xenia

Dailyn Arnold, Sam Arthur, Stacie Baxley, Ashton Bradley, Aryka Caskey, Dalton Fairchild, Emma Foley, Sierra Freeland, Caylyn Hilderbrand, Brooke Johnston, Andries Kotze IV, Jackie Lamb, Kyle McClain, Alexis McClanahan, Josh McFall, Adrianna Nooks, Nancy Palmer, Jon Shepherd, and Jaylynn Smith.

Other

Cory Gatlin and Gabriel Morrison.

Seniors who qualified for membership in 2020 are:

Beavercreek

Joe Bordas, Ryan Bryant, Mahogany Chapmany, Ashleigh Craft, Colin Drayer, Owen Edmonds, Luke Estep, Cody Ganger, Andrew Larson, Tyler Lemos, Austin Moore, Jack Noonan, Sophia Palmer, Cameron Walsh, and Jordynn Warsitz.

Bellbrook

Samantha Caruso

Cedarville

Ellyn Coe

Fairborn

Elijah Adkins, Logan Cherpeski, Tyler Dean, Riley Dewan, Aden Dunn, Alex Engle, Emily Hand, Allison Hembree, Nicklas Lundy, Caelan McMurchy, Josiah Meno, Leo Merriweather, Conner Neeley, Logan Porter, Allison Rettig, Gavin Scott, Zoe Sprakties, Mackenzie Taylor, and Natalee Zimmerman.

Greeneview

Hannah Bender, Alayssa Briggs, Tabitha Burkhard, Austin Clingman, Halee Daniels, Dixie Fulk, Adriann Gregory, Bryce Hudson, Audrey Kibler, Brady Morris, Emma Sharpe, A.J. Strickle, Madi Travis, and Elizabeth Valentine.

Summit Academy

Gavin Folks and Alijah Sellers

Xenia

Cole Bellamy, Levi Cokonougher, Rhys Dodge, Elizabeth Fig, Kiernan Fletcher, Hayley Fox, Alexander Geeslin, Christian Greene, Annalee Hickman, Logan Higgins, J.C. Murdoch III, Stephan Shampton, Dessie Shepherd, Andrew Smith, and Justin Smith.

Yellow Springs

Abigail Flanagan

Other

Alex Christen, Joslyn Christen, Isaac Jopson, Wesley Stover, and Benjamin Ward.